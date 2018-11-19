"Как крысы с тонущего корабля": с шоу Малахова бегут люди

Появилась информация о том, что на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" за год почти полностью сменились сотрудники. Не добавляет оптимизма и критика: зрители обрушились на шоумена и его детище после серии передач, посвященных Гогену Солнцеву и его жене-пенсионерке.

прочитано 15218 раз