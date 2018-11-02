Наркозависимый певец в критическом состоянии после расставания с Пугачевой

Судьба бывшего фаворита Аллы Пугачевой Сергея Челобанова стала предметом обсуждения на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Алкоголь, наркотики и постоянные скандалы: музыкант нуждается в помощи специалистов.

Бывший возлюбленный Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в критическом состоянии. Сергей Челобанов покатился по наклонной: он снова злоупотребляет алкоголем и наркотиками, постоянно встревает в скандалы, а недавно стал участником массовой драки.

Андрей Малахов еще до эфира программы опубликовал в Instagram шокирующие кадры. Видео подтверждает, что певец действительно в плохом состоянии, ему требуется помощь специалистов.

Сергей Челобанов – певец и композитор, в начале 1990-х блистал на сцене вместе с Аллой Пугачевой. Однако сейчас его вспоминают лишь как любовника Примадонны. Музыкант моложе Пугачевой на 12 лет. Ее бурный роман с женатым отцом двоих детей длился три года. Ходили слухи, что даже на свою первую пластическую операцию, едва не окончившуюся трагически, певица решилась ради молодого возлюбленного.

Участники программы Андрея Малахова "Прямой эфир" обсудят возможность отправить бывшего любовника Пугачевой на реабилитацию. Напомним, подобный опыт в ток-шоу уже был: на лечение после эфира у Малахова отправились подсевшая на наркотики Дана Борисова и начавший спиваться Евгений Осин, пишет EG.ru.

Напомним, Алла Пугачева готовится дать первый с 2009 года большой сольный концерт в Москве. По официально неподтвержденным данным, выступление состоится 17 апреля в Кремле – всего через два дня после празднования 70-летия Пугачевой.

