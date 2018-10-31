Пугачевой дали последний шанс

Перемены в праздничных шоу на каналах российского телевидения не дали ожидаемого результата. После новогодней ночи, проведенной в компании Ольги Бузовой, зрители потребовали вернуть на экраны Аллу Пугачеву.

Вадим Манукян уже не первый год борется против однообразия новогодних шоу на ведущих федеральных каналах. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме добился определенных результатов: Первый канал подошел к шоу, которые шли в его эфире в ночь на 1 января 2018 года, чуть более креативно, чем раньше.

Новые лица в концертах появились – но, к сожалению, качество их от этого не улучшилось, отметил Вадим Манукян. "Алла Борисовна! Приближается Новый год, мы уже успели за Вами соскучиться. Интересно, какой сюрприз Вы приготовили своим зрителям в этом году? Будут ли Ваши выступления снова только на "Первом канале" или Вы будете сниматься во всех новогодних эфирах основных каналов?", - обращается эксперт к Примадонне.

"Никогда бы не подумал, что скажу это спустя почти два года после новогодней истории с петицией, но я жду Вашего возвращения на экраны ТВ. После года с Бузовой, Киркоровым и Басковым с их разными "цветами настроения" хочется уже чего-то более фундаментального, основательного и качественного. Все познается в сравнении. 1:0 в Вашу пользу", – признал Манукян.

Напомним, после новогодних эфиров 2018-го россияне писали о том, как "отплевывались" после просмотра этих шоу. В итоге в Сети вновь появилась петиция, а ее автор – думский эксперт – разразился гневным письмом в адрес телеканала "Россия 1". Вадим Манукян писал, что руководство телекомпании застыло где-то в далеком прошлом – и на фоне своих коллег телевизионщиков вообще не хочет меняться.