Пугачева в обтягивающих лосинах предупредила народ

В Сети появилось архивное видео, на котором Алла Пугачева заявила о том, что у нее наступает вторая молодость. Также Примадонна откровенно сообщила об увлечении "молодыми мальчиками".

В Сети появился отрывок из старого выступления Аллы Пугачевой. На нем артистка – в черных лосинах по той моде, черной кофте, белом пиджаке с короткими рукавами и газовом шарфике. В перерыве между песнями Пугачева обратилась к зрителям.

"Не хочу, товарищи и не собираюсь! О чем я вас должна предупредить. Я еще чего-нибудь отчебучу. У меня наступает второе дыхание, а, может быть, это называется второй молодостью. По-моему, в этом возрасте увлекаются молодыми мальчиками!" – расхохоталась Примадонна.

Надо сказать, что Алла Борисовна слово держит. Всем известно о ее романтических отношениях с Владимиром Кузьминым и Сергеем Челобановым. Несколько лет звезда состояла в браке с Филиппом Киркоровым. А в последние годы счастлива с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным.

В недавнем интервью Примадонна призналась, что они с Максимом очень разные. "У нас абсолютно расходятся вкусы, но мне это все равно безумно нравится, потому что ведь какой парень!" – заявила Пугачева, сияя от счастья.

Семья живет в подмосковной деревне Грязь – в доме, напоминающем замок. По признанию Аллы, она была против, узнав, что Максим хочет строить "этот Диснейленд".

"Горгульи у входа... Я даже их боялась! Макс – такой старичок, заблудившийся в детстве", – отметила Пугачева. По мнению артистки, в Галкине сочетаются детство и мудрость. "Теперь я любуюсь этим", – призналась Примадонна.

