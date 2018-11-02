Как живет Поргина после смерти Караченцова

С момента ухода актера прошла неделя. Для его вдовы Людмилы Поргиной это время самое сложное – после 45 лет брака она вдруг оказалась одна.

На прощании с мужем Поргина держалась молодцом – сама не раскисала и другим не давала рыдать. Мол, Николай Петрович не велел лить слез и горевать. На поминках она пила шампанское – так завещал Николай Петрович – и произносила тосты: "За вечную жизнь Колечки нам выпить пора – гип-гип-ура!"

Но мало кто знает, что на самом деле творилось у нее в душе. "В ночь после смерти Коли я вышла в лес рядом с домом и кричала, – призналась Поргина. – А потом легла на кровать мужа. И ко мне пришла вся живность, какая была, – кошки, собаки. И только попугаи все не могли успокоиться и издавали какие-то звуки. Я поняла, что через живность Коля со мной общается и успокаивает".

"Теперь я зовусь вдовой и привыкаю к этому новому слову, – улыбается Людмила Андреевна. – К счастью, у меня есть сын, невестка, ее родители, внуки. Все они любили Колечку и, уверена, не бросят и меня".

Людмила Поргина для Николая Караченцова – не просто жена, а добрый ангел. Она 13 лет заботилась о тяжелобольном муже и сдувала с него пылинки – возила в заграничные путешествия, лежала с ним в клиниках, ходила в театры. "Про меня часто говорят, что я-де таскала всюду больного мужа, – вздыхает Людмила Андреевна. – Я не таскала его, а хотела, чтобы он жил нормальной, полноценной жизнью, бывал в театре, который любил, ездил в путешествия. Коля был в ясном уме, я понимала, что он говорит. Поэтому больше всего не хотела, чтобы он чувствовал себя инвалидом".

Напомним, что Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего день...

