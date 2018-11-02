Бывшая жена приперла Тарасова к стенке
Обеспечительный арест наложен на Mercedes-Benz G-класс и Mercedes-Benz Cabriolet. Теперь гараж футболиста может опустеть.
Об аресте имущества Тарасова сообщил адвокат бывшей жены спортсмена Сергей Жорин, передает Eg.ru. Ранее СМИ писали, что спортсмен платил по 200 тысяч рублей в месяц. Деньги переводились с его зарплаты, а долг образовался из-за отсутствия индексации.
Преображенским районным судом Москвы 23 ноября 2011 года было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова. Однако сам спортсмен отрицает наличие задолженности, он просил суд сократить ее и обвинил бывшую жену в запрете в общении с дочкой.
Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Жорин не исключил, что Дмитрию Тарасову могут запретить покидать Россию. Также в отношении его могут возбудить уголовное дело и лишить родительских прав.
Напомним, в первый раз футболист женился в 2008 году. Через два года брак распался. В 2012 году Дмитрий Тарасов женился на телеведущей Ольге Бузовой. Они развелись в 2016 году. Затем полузащитник "Локомотива" женился на модели Анастасии Костенко.
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