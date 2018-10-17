Вычтут из зарплаты: Тарасова заставят отдать деньги бывшей избраннице

Футбольный клуб “Локомотив” обещал выплатить долги Дмитрия Тарасова. Спортсмен не платит алименты первой супруге.



Руководство клуба признало задолженность полузащитника, и сообщило о готовности в скором времени выплатить дочери спортсмена причитающееся. Деньги будут вычтут из зарплаты Дмитрия.

Адвокат экс-супруги звезды футбола Сергей Жорин сообщил, что долги у спортсмена возникли “из-за отсутствия индексации”. "Футбольный клуб "Локомотив" признал долг перед моей доверительницей, заявив, что в кратчайшие сроки погасит долг по алиментам. Однако сам Тарасов отрицает наличие задолженности, он просил суд сократить ее и обвинил бывшую жену в запрете в общении с дочкой", – цитирует адвоката ТАСС.

Напомним, первая супруга Дмитрия Тарасова – Оксана обратилась к Жорину с просьбой взыскать с футболиста алименты к их общему ребенку Ангелине. Экс-жена спортсмена заявила, что отец задолжал девочке сумму порядка 15 миллионов рублей.

Отметим, что в ответ на обвинения Оксаны, Дмитрий сообщил, что бывшая жена не дает ему видеть дочь. “Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребенком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя”, – рассказал спортсмен накануне в личном микроблоге.