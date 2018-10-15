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Шоу-бизнес

Тарасов оправдался за миллионный долг по алиментам

Дмитрий Тарасов. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Футболист ответил на претензии адвоката бывшей жены Оксаны Сергея Жорина, который заявил, что Дмитрий не платит алименты. Спортсмен заверил, что это не так.
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По словам юриста, полузащитник "Локомотива" якобы задолжал дочери Ангелине по алиментам 15 миллионов рублей и подал иск на уменьшение суммы выплат. Также Жорин отметил, что футболиста могут лишить родительских прав.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Однако Дмитрий Тарасов в свое оправдание заявил, что деньги на содержание ребенка автоматически списываются с его счета. При этом футболист добавил, что все семь лет Оксана не работает и ей не на что было бы жить, если бы он не переводил бывшей семье деньги.

"Что касается долга в 15 миллионов. Эта цифра выдумана, этим вопросом занимается мой адвокат. У него есть доверенность, и, как он мне по итогу скажет, так и будет", – цитирует спортсмена Super. Футболист подчеркнул, что сейчас все его мысли заняты работой и новой семьей с Анастасией Костенко. Три месяца назад у супругов появилась дочка, которую счастливые родители назвали Миланой.

Напомним, что с Оксаной футболист начал встречаться, когда еще не был известен. Они развелись в 2011 году. Сейчас их дочке Ангелине уже девять лет. 

Автор: Валерия Нарская15 октября 2018, 16:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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