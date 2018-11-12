Муза Задорнова обвинила его вдову во лжи

Актриса Марина Орлова не понимает, почему упоминание ее имени вызывает такую реакцию у вдовы Михаила Задорнова. В годовщину смерти писателя-сатирика Елена Бомбина обвинила артистку в пиаре на смерти Михаила Николаевича.

Обвинения прозвучали в эфире программы "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным, приуроченной к годовщине со дня смерти писателя. В ней была упомянута актриса Марина Орлова, которая в последние годы выступала с ним в концертах. Утверждалось, что она одна из тех, кто "пиарится" на смерти Задорнова, а вдова сатирика Елена Бомбина отзывалась о ней с неприязнью.

Орлова признала, что Задорнов относился к ней "с трепетом и вниманием" – но никогда не позволял себе лишнего. "Для Елены же мое имя, будто красная тряпка. Мудрая женщина сказала бы, что ей нет никакого дела до выдумок журналистов. А она, напротив, поддается на провокации, старается меня чем-то задеть, принизить, доказать свое превосходство, тем самым сама же разжигает интерес прессы", – отметила Марина в интервью "Комсомольской правде".

Издание цитирует слова Михаила Задорнова, сказанные об Орловой: "Встретить нетупую актрису – большая редкость. Обычно они запомнят десяток фраз из какой-нибудь роли и очень удачно притворяются начитанными людьми, хотя сами как пробки. А у Марины оказался прекрасный голос и сотня готовых к исполнению на эстраде смешных текстов", – сказал как-то сатирик.

Орлову также пытались обвинить в том, что она с помощью Задорнова пыталась выстроить свою карьеру. Актриса в ответ на эти упреки напоминает, что к моменту ее знакомства с сатириком у нее за плечами было уже сорок фильмов и телесериалов и две голливудские картины. Тем не менее, Марина очень благодарна писателю за то, что он дал ей возможность опробовать свои песни на его интеллигентной публике.