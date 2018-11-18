Заплаканная жена Прилучного: "В моем сердце цунами"

Жена Павла Прилучного Агата Муцениеце выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала перед зрителями заплаканной. Поклонники пришли к выводу, что этот трагический образ актрисы связан с какой-то ролью.

Фотографию с черными дорожками растекшихся от слез теней Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в Instagram. "В моем сердце цунами!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – лаконично подписала снимок она.

Поклонники не стали спешить утешать актрису, поскольку решили, что фотография была сделана во время очередных съемок. Тот факт, что в подписи к снимку актриса отметила певицу Риту Дакоту только подтвердил эти предположения. Она как раз снимает клип на песню "Цунами".

Некоторые подписчики в шутку предположили, что слезы на глазах – это продолжение реакции актрисы на финал сериала "Мажор", главную роль в котором сыграл ее муж Павел Прилучный. Концовка третьего сезона оказалась совсем не оптимистичной – герой погиб. Теперь создателей ленты просят "воскресить" его.

"Мое лицо, когда закончился мажор", "Это я после финала мажора", "Когда убили Игоря и Вику😭😭", – поделились своими впечатлениями пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто предположил, что актриса страдает в действительности, а не на камеру ради съемок клипа. "Все шутят,но кажется у Агаты что то случилось 😞", – заметил один из комментаторов.

Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.

В начале лета 2018 года в идеальной семье произошел скандал. Все началось с того, что особо наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и выходить в свет вместе.

Появились слухи о грядущем разводе звезд. Сами они, однако, опровергли эту информацию, хотя и признались, что проблемы в семье у них действительно были.