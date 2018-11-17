Кудрявцеву скрючило из-за новости об уходе мужа

Гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ стала Ольга Будина. Актриса рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в последние годы.

Звезда сериалов "Граница. Таежный роман" сегодня редко появляется на экране. Почему так вышло актриса рассказала в программе Кудрявцевой.

По словам Будной, кинокарьеру она бросила ради мужа. Ольга была так влюблена что родила сына и была готова стать обычной домохозяйкой. Однако сказка разрушилась всего через два года. Муж ушел, а Будина осталась одна с маленьким ребенком на руках и без денег.

Когда Ольга рассказала об уходе супруга, Лера Кудрявцева была шокирована. Ведущую скрючило от ужаса.

Самым страшным для Будиной было то, что ее сын в то время много болел, так как во время его появления на свет он едва не умер. "Когда Наум родился, он перестал дышать", – пояснила Ольга.

Только спустя годы актриса нашла в себе силы жить дальше и занялась благотворительностью. Она помогает выпускникам детских домов, людям, желающим взять приемного ребенка, многодетным семьям. О своей карьере Ольга не думает.