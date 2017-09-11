Как живет Ольга Будина

Журналисты связались с Ольгой Будиной, чтобы узнать, как живет актриса. На протяжении нескольких лет артистка не занимается своей карьерой.

Ольга Будина променяла актерство на благотворительность. Она помогает выпускникам детских домов, людям, желающим взять приемного ребенка, многодетным семьям. О своей карьере Ольга не думает.

"В последнее время перестала заниматься своей актерской карьерой, возможно, у меня такой период в жизни, когда нужна некая пауза. И уже больше трех лет я не имею никаких проектов. Предложения поступают, но я пока не хочу играть, хочу делать то, чего душа просит. Не знаю, как сложится дальше моя жизнь, но сейчас я занимаюсь полезным и интересным делом", – рассказала Будина.

А еще у актрисы свой фестиваль. Будина курирует мероприятие, которое носит название "Сказка приходит в твой дом". Это фестиваль семейных любительских театров. По словам артистки, любой может стать его участником. "Главное условие – быть в родстве! Это могут быть многодетные семьи, приемные семьи, а также двоюродные братья и сестры, прабабушки, дедушки, дяди, тети и так далее. Наш фестиваль подразумевает, что все творцы должны быть членами одной семьи", – подчеркнула Ольга.

Несмотря на то, что она сейчас не снимается, с кино Будина не покончила. У них с сыном Наумом есть традиция – они смотрят фильмы, причем не просто так, а по случаю. "Например, Наум получил отличную оценку, сделал доброе дело или я приготовила новое вкусное блюдо и оно у меня удалось! Тогда мы вместе выбираем фильм, который хотим посмотреть, и для нас это очень приятный вечер. Поэтому, когда у нас хорошие новости, Наум говорит: "Все! Садимся смотреть кино!" – цитирует актрису "Собеседник".

При этом фильмов с участием Будиной мальчик не смотрел. Ольга объяснила: "Мы смотрим шедевры мировой классики, а когда он вырастет и у него появится желание посмотреть мои фильмы, он это сделает сам. Моя цель – приучать его к хорошему кино, которое подвигает человека думать, чувствовать, я вижу задачу искусства и кинематографа, в частности, в том, чтобы открывать сердца".