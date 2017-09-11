Как живет Ольга Будина
Ольга Будина променяла актерство на благотворительность. Она помогает выпускникам детских домов, людям, желающим взять приемного ребенка, многодетным семьям. О своей карьере Ольга не думает.
"В последнее время перестала заниматься своей актерской карьерой, возможно, у меня такой период в жизни, когда нужна некая пауза. И уже больше трех лет я не имею никаких проектов. Предложения поступают, но я пока не хочу играть, хочу делать то, чего душа просит. Не знаю, как сложится дальше моя жизнь, но сейчас я занимаюсь полезным и интересным делом", – рассказала Будина.
А еще у актрисы свой фестиваль. Будина курирует мероприятие, которое носит название "Сказка приходит в твой дом". Это фестиваль семейных любительских театров. По словам артистки, любой может стать его участником. "Главное условие – быть в родстве! Это могут быть многодетные семьи, приемные семьи, а также двоюродные братья и сестры, прабабушки, дедушки, дяди, тети и так далее. Наш фестиваль подразумевает, что все творцы должны быть членами одной семьи", – подчеркнула Ольга.
Несмотря на то, что она сейчас не снимается, с кино Будина не покончила. У них с сыном Наумом есть традиция – они смотрят фильмы, причем не просто так, а по случаю. "Например, Наум получил отличную оценку, сделал доброе дело или я приготовила новое вкусное блюдо и оно у меня удалось! Тогда мы вместе выбираем фильм, который хотим посмотреть, и для нас это очень приятный вечер. Поэтому, когда у нас хорошие новости, Наум говорит: "Все! Садимся смотреть кино!" – цитирует актрису "Собеседник".
При этом фильмов с участием Будиной мальчик не смотрел. Ольга объяснила: "Мы смотрим шедевры мировой классики, а когда он вырастет и у него появится желание посмотреть мои фильмы, он это сделает сам. Моя цель – приучать его к хорошему кино, которое подвигает человека думать, чувствовать, я вижу задачу искусства и кинематографа, в частности, в том, чтобы открывать сердца".
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