Растерянную Пелагаю довели до слез на Первом канале
Больше всего зрителям запомнилась Пелагея, так как перед ней стоял трудный выбор. Эксперту предстояло отправить домой троих подопечных.
Не сумев сдержать слез, она отправила в финал Лидию Музалеву и Ольгу Муравину. "Я очень счастлива. Я переплакала неделю, очень личностный романс", – разоткровенничалась последняя.
Стоит отметить, что не все покинувшие "Голос 60+" члены команды Пелагеи ушли ни с чем. Так, Наталья Бутусова покорила зрителей новой прической и цветом волос.
В команде Лещенко остались Евгений Стругальский и Виктор Зуев. Навруз Ахмедов, в свою очередь, на прощание подарил наставникам и ведущему портреты, написанные его кистью.
Леонид Агутин на "Голос 60+" сохранил под крылом Николая Арутюнова и Николая Агутина. "Я понял, что зрители хотят и дальше видеть его в эфире", – объяснил певец. Шоу "Голос. 60+" выходит каждую пятницу в 21:30 на "Первом канале".
Избранником артистки стал ее давний друг
Поклонники юмориста оказались крайне наблюдательными
Старая любовь не ржавеет
Вышел новый выпуск суперсезона