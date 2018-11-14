"Как же Виталина?": Шаляпин стал спасением для изгнанной жены-пенсионерки Солнцева

В новом выпуске ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" Гоген Солнцев встретился со своей престарелой супругой Екатериной Терешкович. Однако воссоединение сопровождалось скандалом: взревновавший Гоген даже выгнал жену из дома, и теперь в Сети смакуют сложившуюся ситуацию.

Судя по комментариям к передаче, особенно зрителям запомнились сцены, как Гоген Солнцев избивал жену веником, как с третьего этажа выкидывал порванную одежду Екатерины и грязно ее обзывал. "Подстилка дьявола" и "старая стерва" – это было самое мягкое, что вырывалось из уст взбешенного Солнцева. В конце Гоген и вовсе начал плевать на Екатерину, которая пыталась его вразумить.

В Сети пользователи разделились на два лагеря. Одни раскритиковали в пух и прах Гогена с престарелой женой, другие высказали уверенность, что вся ситуация разыграна неумелыми актерами. А третьи и вовсе предложили свое развитие сюжета. Дескать, в нынешнюю картину великолепно впишется "любитель бабушек" Прохор Шаляпин, который может любезно принять Екатерину и стать для нее спасением.

"В следующей серии эту вялую ягодку сорвет Прошка Шляпин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "кстати да! Он не такой скандальный", "Катя, бегите от Гогена! Подцепите Прохора, вы же такая красавица!", "Подождите! У прошки Виталина. Как же она?" – надавали советов Екатерине комментаторы.

Многие откровенно посмеялись над новым выпуском ток-шоу. "умираю от хохота))) думаю тут большая часть, если не все приходят поржать)))﻿", "Я на этот цирк пришел и посмеешься и совершенно бесплатно и доступно﻿", "Я тоже смеюсь, ждала выпуска", "Выпуски с шурыгиной нервно курят в сторонке﻿", "Ор﻿", "когда он ее бил веником 😂😂 остановите мой ор﻿", "ой, не могу, дождалась продолжения.....– Подстилка дьявола,...плевки с балкона, битье веником. ...Согласитесь друзья, ну прикольно же....﻿" – высказались зрители.