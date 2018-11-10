Малахов раскрыл любовника жены-старушки Гогена Солнцева
Программа еще не вышла в эфир. Ее анонсировал на своей странице в Instagram Гоген.
"Многие спрашивали, что сейчас у нас в отношениях с Екатериной... Смотрите ... В ПОНЕДЕЛЬНИК В 17:25 на России-1 ("прямой эфир" с Андреем Малаховым)" – написал Солнцев (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).
К посту шоумен прикрепил видеонарезку из программы. Судя по кадрам, Андрею Малахову удалось узнать имя мужчины, к которому Гоген приревновал Екатерину. Всех участников конфликта снова соберут в студии. Возможно, и на этот раз не обойдется без драки.
Напомним, что шоумен Гоген Солнцев и 63-летняя Екатерина Терешкович впервые встретились на театральной вечеринке в 2016 году. Серьезные чувства между ними возникли только через два года, когда Терешкович сама позвонила шоумену с просьбой обучить ее актерскому мастерству. Свадьба состоялась в 2018 году, после чего пара отправилась отдыхать на Кипр.
Недавно в их отношениях начался разлад. После того как Терешкович кардинально изменила свою внешность, она перестала заниматься хозяйством, завела молодых поклонников и стала пропадать в салонах красоты. Однако Солнцев надеется, что им удастся вернуть в семью мир.
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