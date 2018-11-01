Андреева сделала странное заявление в лесу

Телеведущая Екатерина Андреева после скандала на Первом канале оказалась в кавказском лесу. Журналистка нагнала жути на подписчиков своего микроблога рассказом об охоте на леопарда.

Екатерине Андреевой было дано ответственное задание - установить фотоловушку. Представителям Фонда дикой природы было жизненно необходимо заснять выпущенных недавно в горах переднеазиатских леопардов. Конечно же, никто не мог справиться с этим делом лучше Андреевой.

Отчет об операции журналистка вела немного необычно. "В темно-синем лесу, где трепещут газели, где с дубов-колдунов облетает листва, на поляне траву люди чуть затоптали, и при этом говорили странные слова", - подписала видео телеведущая (здесь и далее орфография оригинала – Прим. ред). Андреева отметила, что эти строки надо петь на мотив "Песни про зайцев", известной по фильму "Бриллиантовая рука".

Далее журналистка перешла к припеву. "А нам НЕ все равно,а нам НЕ все равно! Не боимся мы в лес к тебе ходить. Дело есть у нас ,в этот сложный час, фотоловушечку надо нам включить", написала Екатерина. Она объяснила, что должна была примотать крепко-накрепко устройство дереву.

И заетя увенчалась успехом. "Из дикого, дикого леса вышел самый дикий леопард...Он подошёл к фотокамере,улыбнулся в свои ,сколько там у него белых клыков-клычков и прорычал – Ну что,люди! Спасибо вам! Как я выгляжу? Кажется – красавчик я!", - написала телеведущая.

Как писали Дни.Ру, 29 октября, зрители программы "Время" Европейской части страны впервые за несколько недель увидели в эфире Екатерину Андрееву. Тогда как ранее сообщалось, что теперь по будням она будет работать на Сибирь и Дальний Восток.

Первый канал получал немало нареканий от зрителей, которым не нравится манера Андреевой и ее речевые ошибки. В итоге кресло в студии главной информационной программы страны занял непосредственный начальник Екатерины – Кирилл Клейменов. После чего рейтинги у передачи резко выросли

