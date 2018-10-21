Андреева покинула Россию после изгнания с Первого канала

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась со своими подписчиками в Instagram видео, записанным в Южной Корее. Кажется, после изгнания с Первого канала она решила переключиться на путевые заметки и кулинарный блог.

Миллионы телезрителей знаю Екатерину Андрееву как практически бессменного ведущего программы "Время" на Первом канале. А ее подписчики в Instagram имеют возможность посмотреть, как ведущая катается по заграницам в перерывах между съемками новостной передачи.

И разговоры о том, что Андрееву погнали с Первого канала под напором возмущенной общественности, кажется, не охладили пыл ведущей. По крайней мере она вновь поделилась с подписчиками видео. На сей раз – из Южной Кореи. В ролике Екатерина Андреева пробует мясо, одним из главных достоинств которого является способ приготовления.

"Дыру прорубили,чугунок поставили,огонь живой развели-сидят,нажаривают,нахомячивают.И решили мы к ним присоединиться.А они и рады-ни на каком языке,кроме корейского не говорят-но чтоб накормить и обогреть это и необязательно", – поделилась своими впечатлениями Екатерина Андреева.

Напомним, ранее ведущая высказалась о своей пропаже из экранов в Центральной части России. "Такой вкус у начальников😂😂😂Я еще не ушла,пока работаю на "Орбитах" и огромная наша страна все-же видит меня,многие люди написали в Директ ,что даже купили тарелки спутниковые и настроили их на "Орбиту",а смотрят в 21 час.И еще в субботу буду на 1ом.Пока так🌸🌸🌸", – обрисовала она ситуацию.