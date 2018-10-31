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Цымбалюк-Романовская сообщила о смерти близкого человека

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Экс-супруга артиста Армена Джигарханяна поделилась печальной новостью. 30 октября скончался создатель мультфильма "Доктор Айболит" Давид Черкасский.
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Знаменитый художник-мультипликатор, сценарист и режиссер ушел из жизни на Украине в возрасте 86 лет. "Доктор Айболит", "Приключения капитана Врунгеля", "Тайна черного короля", "Остров сокровищ" – на этих и других мультфильмах Черкасского выросло не одно поколение наших соотечественников.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Виталина Цымбалюк-Романовская знала мастера лично. Он был ей близок. "Ушел наш Додик... Давид Янович Черкасский… Для моего поколения и поколения моих родителей жизнь в городе Киеве невозможно представить без Давида Черкасского. Это человек, которого любили все", – написала пианистка на своей странице в Facebook.

Цымбалюк-Романовская поделилась воспоминаниями о талантливом мультипликаторе. "Помню его, красиво сидящего в кафе у консерватории, щедро одаривающего элегантными взглядами, как комплиментами, каждую проходящую мимо женщину. Никаких серьезных разговоров – только юмор. Легкий, циничный, не всегда цензурный", – рассказала Виталина.

Давид Черкасский. Фото: GLOBAL LOOK press/david.cherkassky

Несмотря на сложности, после общения с Черкасским "можно было смело начинать все с начала". "Давид Янович, без Вас нам всем будет очень тяжело", – резюмировала пианистка.

В свою очередь украинский предприниматель Александр Меламуд рассказал СМИ о том, что последние два месяца Давид Черкасский лежал в реанимации после инсульта. Информации о дате похорон пока нет.

Автор: Валерия Нарская31 октября 2018, 08:32
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