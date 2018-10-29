Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги

Роскошная пианистка потрясла нарядом. Она умеет со вкусом одеваться и подавать себя. Ведь чувство стиля у нее врожденное.

Под занавес Недели моды в Москве состоялся показ Ильи Шияна. Он одевает главных российских звезд – от Сергея Зверева до Валерия Леонтьева. Завершил же дефиле выход Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина.

"Закрыли с Виталиной шикарный показ Ильи Шияна и, судя по реакции зала, мы затмили всех участвующих звезд своими ультрамодными свадебными луками! Кстати, Виталинка сегодня дебютировала на подиуме в качестве модели и сразу – у мэтра моды", – сообщил счастливый Прохор.

Многие журналисты и модные блогеры тут же признали Виталину первой красавицей страны. "Ослепительная", "Нимфа", "Ангел чистой красоты", "Чаровница", "Лучик света" – народ не скупился на восторженные эпитеты. Киевская пианистка их достойна. После развода она расцвела, стала очень женственной, хрупкой, нежной. Неблагодарный Джигарханян, которому Виталина отдала лучшие годы жизни, не ценил этого. Теперь пусть кусает локти.

Белоснежное свадебное платье Цымбалюк-Романовской очень идет. Впрочем, нашлись и недоброжелатели, которые язвительно кричали, будто у Виталины короткие ноги – вовсе не для такого туалета.

Сама же киевская звезда вспомнила, как выходила замуж за Джигарханяна: "Мы не хотели шумихи и специально выбрали для регистрации нашего брака день посередине недели. Причем до поездки в ЗАГС, который находится совсем рядом, на Ленинском проспекте, мы занимались повседневными делами. Армен Борисович посетил репетицию новой постановки, а я готовилась к вечернему спектаклю. Для визита в ЗАГС Джигарханян выбрал пошитую на заказ черную рубашку и брюки в тон. А я отдала предпочтение белому платью. Его сшила для меня мама, которую я попросила для меня придумать наряд в моем любимом деловом стиле, мы в шутку называем это платье "смокинговым".