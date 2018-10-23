В уголовном деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант

Пианистка намерена наказать обидчиков. Она устала от потока лжи в свой адрес.

Виталина Цымбалюк-Романовская устала быть девочкой для битья. Она намерена наказать всех обидчиков, благо что рядом есть толковый юрист Лариса Широкова, которая методично помогает собирать доказательную базу. Начать киевская пианистка решила с Евгения Парфенова – адвоката Армена Джигарханяна.

В Перовский районный суд Москвы был подан иск "О защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда". Причиной стало публичное заявление Парфенова о том, что пианистка под видом инсулина вводила актеру сильнодействующие успокоительные препараты, которые ему "категорически нельзя было вкалывать". Якобы от них Армен Борисович "находился, мягко говоря, не в очень нормальном состоянии".

Цымбалюк-Романовская готова доказать, что это бессовестная ложь. Все знают, что она пылинки сдувала с супруга – варила ему клюквенный компот и диетическую пищу, кормила с ложечки, водила под ручку, заказывала обувь у лучших мастеров Европы. И меньше всего ее, святую душу, можно заподозрить в корыстных умыслах. Она даже обращалась к мужу на Вы, проявляя уважение.

"Парфенов будет первым, к кому я собираюсь подать иски. Он давал понять общественности, что я преступница. Теперь ему придется за это ответить. Я больше не намерена терпеть поклепы и наветы. Накажу всех, кто причиняет мне душевные и моральные страдания", – заявила Виталина.

Как писали Dni.Ru, с Цымбалюк-Романовской сняты все обвинения в мошенничестве. Она не воровка, как кричал бывший муж. Ни рубля, ни метра у него самовольно не взяла. Все остальные спорные моменты, полагает Виталина, будут решены в ближайшее время.