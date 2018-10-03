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"Не ваше!": Малышеву в детской кофточке попросили переодеться

Елена Малышева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Елена Малышева продолжает эксперименты над стилем. Ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!" похвасталась коллекцией нарядов, которые предложила оценить.

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Снимки звезда опубликовала в личном Instagram. На одном из них она запечатлена в белой рубашке с кружевным воротничком и широкими рукавами, укороченных брюках черного цвета, открывающих щиколотки, с карманами в районе колена. Звезда дополнила образ черными лакированными лодочками и полосатым поясом с пряжкой в форме крылатого насекомого.

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Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

"Брюки кюлоты. Самые модные в этом сезоне и очень удобные. По-моему строго и удобно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость ниже. Однако фолловеры не разделили востора телеведущей.

"Просмотрела всю ленту и сделала следующие наблюдения: вам однозначно идет V-образный вырез, удлиняющий шею и скрадывающий ширину скул; юбка -карандаш или тюльпан за коленную чашечку не более ладони, вытягивающая нижнюю часть ноги; втачной облегающий,а не широкий заниженный рукав; плавный акцент на талии – контрастные широкие пояса слишком режут фигуру; туфли нейтральных цветов из мягкой кожи с V– образным вырезом, не впивающимся в ногу, а обнимающим ее... – лакировкам контрастных коже ноги цветов на полу-каблуке - категорическое-нет!" – конструктивно раскритиковала звезду одна из подписчиц.

Елена показала фолловерам наряд, состоящий из оранжевой блузки с воланами, вышивкой и рукавами-фонариками, а также коричневой юбки с запахом. На ногах у Малышевой красовались нежно-розовые лодочки. "А вот и юбка!!! По вашим заказам. Какое счастье, что я похудела!! Присоединяйтесь!!!" – подписала знаменитость снимок.

"Юбка интересная,а вот блуза очень такого легкомысленного стиля с провинциальным оттенком. Рюши и вышивка скорее подойдут школьнице до 5 класса.НЕ ваше!!! Блуза вносит в образ какую-то легкомысленность.Сюда подойдет что-то более строгого кроя", "Этот наряд – убийца талии. Неудачный образ, на мой взгляд", "Елена молодец смелая, вот на счет длины юбки, не удачный вариант, либо в пол нужно либо до середины икр✌️", – обсуждали звезду интернет-обыватели.

Автор: Руслана Алексеева3 октября 2018, 18:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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