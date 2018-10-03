Участника "Дома-2" жестоко избили на съемках
После ухода с периметра, который состоялся полгода назад, мужчина раскручивает свой Instagram-аккаунт. К слову, на него подписаны более миллиона человек.
Социальные видеоролики Вовы набирают миллионы просмотров и десятки тысяч хвалебных комментариев. Однако недавно съемки одного из проектов закончились для блогера печально.
Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, куда звезда "Дома-2" приехала ради нового пранк-шоу. Прохожим нужно было пройти под установленной планкой с завязанными глазами. В начале игры организаторы уходили вместе с шестом, смотря, как участник одолевает невидимую палку.
Розыгрыш пришелся по душе не всем. Происходящим заинтересовалась компания мужчин. "Мы понимали, к чему это может привести – ребята были большими и достаточно наглыми. Выбора не оставалось, и мы стали их пранковать", – цитирует Вову StarHit.ru.
Когда Гаути и его компания дали деру, мужчины бросились за ними вдогонку. Настигнув шутников, парни отдубасили пранкеров. Больше всего досталось Вове, поскольку это он зазывал прохожих на игру.
"Я максимально закрывался, но все равно досталось прилично: опухла щека, есть синяки, первое время тошнило, болела голова. Пришлось обратиться к врачу", – признался экс-участник "Дома-2". Молодому человеку ставили капельницы, сейчас он чувствует себя лучше. Однако две недели Гаути придется обойтись без активных нагрузок.
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