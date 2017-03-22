Секс-символ "Дома-2" покинул проект

Один из самых ярких участников "Дома-2" Вова Гаути сообщил о своем уходе с проекта. По его словам, причиной такого поступка стало недовольство близких людей.

"Если что, я ушел с телепроекта, раз вы уже вы заметили рекламные посты в профиле и отсутствие меня на поляне. По приезду в Тулу у нас выросло много проблем: отголоски ее поведения на острове – в виде недовольства моих близких и общий моральный срыв. Позавчера я отвез ее на поляну. По поводу проекта еще скажу чуть позже", – опубликовал Вова в микроблоге загадочный пост.

Очевидно, участник проекта имел в виду свою возлюбленную Катю Гужвинскую. Сама девушка призналась, что тоже переживает не самые спокойные времена. "Я уже пару дней как в России. За это время произошло много всего. До сих пор кругом голова", – написала она.

Поклонниц решение кумира чрезвычайно расстроило. "И на кого теперь смотреть, если главный секс-символ ушел с проекта? Вова, как же так?!", "Вовчик! Ты лучший! Знай это, забей на всех!", "Ты не спеши, отдохни, подумай, только не спеши", – всполошились пользовательницы.



Публикация от Екатерина Гужвинская�� (@katy_golden) Фев 26 2017 в 11:05 PST

Не так давно молодой человек признавался, что ему тяжело дается участие в проекте. Владимир жаловался, что, к сожалению, не может рассказать поклонникам все как есть. "Скажу одно – адски тяжело и предположения верны: Сейшелы либо убьют отношения, либо создадут гранитный союз. Хочется второго", – написал он в микроблоге.

Публикация от Екатерина Гужвинская�� (@katy_golden) Мар 6 2017 в 2:09 PST

Однако, судя по соцсетям, Катю и Вову связывали достаточно крепкие отношения. Молодые люди часто публиковали совместные снимки. "Проект дает возможность по-другому взглянуть на те ситуации, о которых ты даже не задумывался ранее. любви вам, дорогие", – подписал Гаути одну из фотографий.