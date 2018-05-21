Звезда "Дома-2" попала в беду за границей

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Маша Кохно пожаловалась на испорченный отдых. Звезду скандального реалити-шоу преследует злой рок: сначала ее возлюбленного избила полиция в Таиланде, а потом в Испании Марию ограбила прислуга.

Кохно вместе со своим бойфрендом Олегом отправилась в Таиланд. Молодые наслаждались прекрасным отпуском, пока не случился неприятный инцидент. К Марии стал приставать незнакомец, Олег вступился за возлюбленную и надавал назойливому поклоннику тумаков. Однако местные полицейские не оценили галантный поступок и избили бойфренда Кохно.

Чтобы забыть неприятную ситуацию, Маша и Олег решили улететь в Испанию. Однако там с ней случилась история, которая будет пострашнее драки с представителями власти.

"Горничная украла из моей косметички все деньги, что у меня были с собой. В отеле отказались дать мне телефон, чтобы вызвать полицию. Предложили ночью идти до отделения. Теперь я без копейки денег. У меня нигде такого не было. Отдых испорчен. Если соберетесь в Испанию, будьте аккуратнее", - рассказала звезда Dom2Life.ru.

Публикация от ☆ﾟKO᙭ᕼO ᗰᗩᖇIᗩ ☆ﾟ (@marynova888) 19 Май 2018 в 2:11 PDT

Вместе с деньгами похитили некоторые документы: у Кохно остался только заграничный паспорт, который она носила с собой. Теперь звезде придется досрочно завершить отдых для того, чтобы восстановить потерянные бумаги.

Добавим, что Мария не первая звезда "Дома-2", которую обокрали в этом культурном центре Европы. Бывшую участницу телепроекта Таню Охулкову тоже обворовали в Испании.

"У меня украли сумку, когда я фотографировалась на экскурсии. Я повесила куртку и сумку на крючок в 30 сантиметрах от себя. Пока делала фото, ее украли. В сумке лежало два паспорта, российский и заграничный, две кредитки и 600 евро. Украла молодая пара китайцев буквально за пару секунд", – рассказала Охулкова.