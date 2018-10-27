Звезды шоу-бизнеса в очередной раз подкинули несколько поводов для слухов и сплетен. Кое-кто серьезно оскандалился. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 октября 2018 года.



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