Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 октября 2018 года

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Суббота 27 октября
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15:51
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12:10
Избавившаяся от отца-инвалида Волочкова: Я за вас поживу
11:33
Туктамышева унизила надменную Медведеву
10:41
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
10:22
Каким запомнился Николай Караченцов
10:06
Меган Маркл скрывает реальный срок беременности
10:04
Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса
22:03
"Не имеет значения": спасающая дочь Успенская заплатила врачам миллионы
21:55
Дочь Даны Борисовой рассказала о домашнем насилии
21:55
Аль Бано объявил о новой свадьбе с Роминой Пауэр
21:43
Родные делят шикарное наследство Караченцова
21:43
В Москве загорелся бизнес-центр
21:31
Коварный Лукашенко плетет интриги с Порошенко за спиной Путина
21:25
Путин ловко вышел из казусной ситуации
21:23
ЧМ-2018 в России признали лучшим в истории
21:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 октября 2018 года
21:08
"Мы прячемся": сбежавший Светлаков переживает за детей
20:58
Бессовестного Малахова приложили за смакование смерти Караченцова
20:22
Признавшийся в любви муж подтолкнул Лорак к решительным действиям
20:18
В Башкирии мужчина убил двух малолетних детей
20:17
Елизавета II вне себя из-за смерти 12-летнего фаворита
20:07
В Волгограде подросток с ножом набросился на таксиста
19:59
"Пользовалась беспомощностью": Садальский разнес жену Караченцова в "Прямом эфире"
19:38
Жительница Удмуртии задушила сожителя из-за электроплиты
19:29
Летучая жестко поплатилась за подлость
19:24
В Махачкале посетители кафе заразились опасной инфекцией
19:06
"Щелкунчик в Зарядье": балетоперная сказка для детей и взрослых
19:04
Жительница Екатеринбурга зарезала подругу и выбросила труп
18:48
Джигарханяна потеряли после смерти Караченцова
18:44
"Наш любимый": душераздирающее заявление друзей Караченцова
18:19
Из тюменской школы эвакуировали более 400 детей
18:13
Лукашенко бросился спасать умирающего Порошенко
18:06
Петросян готов поставить жирную точку в разводе со Степаненко
17:42
В Омске автобус с пассажирами съехал в кювет
17:31
Эногастрономический ужин с крымскими винами пройдет в ресторане Modus
17:19
Избавившаяся от отца-инвалида Волочкова на радостях пустилась в пляс
17:09
Оставшаяся без денег Блюменкранц из шоу "Дом-2" бросила маленькую дочь
17:04
Близ Нижнего Новгорода столкнулись две фуры
16:59
Когда откроется новый аэропорт Саратова
16:53
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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 октября 2018 года

Ани Лорак. Фото: Кадр Первого канала
Звезды шоу-бизнеса в очередной раз подкинули несколько поводов для слухов и сплетен. Кое-кто серьезно оскандалился. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 октября 2018 года. 
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КЕЙТ МИДДЛТОН БЕРЕМЕННА ЧЕТВЕРТЫМ

Кейт Миддлтон ждет ребенка. Об этом объявил американский журнал, поместивший герцогиню Кембриджскую на обложку.

Кейт Миддлтон

Папарацци убеждены, что Кейт и Уильям скрывают радостное событие, чтобы не огорчать уехавших в зарубежный тур Меган и Гарри. Однако у герцогини Кембриджской уже заметен животик, что стало самой громкой из последних новостей шоу-бизнеса.

40-ЛЕТНЯЯ ДОЧЬ НИКОЛАЕВА СТАЛА КОПИЕЙ КОРОЛЕВОЙ

Старшая дочь Игоря Николаева Юлия 27 октября отмечает 40-летие. Композитор отставил ей трогательное послание в Instagram.

Пользователей Сети заинтересовал снимок Юлии. Многие сочли, что с годами она стала похожа на бывшую Жену Игоря Николаева Наташу Королеву. Помимо этого, на нашем сайте можно найти все последние новости шоу-бизнеса на сегодня.

АНИ ЛОРАК ЗАТКНУЛИ НА ШОУ "ГОЛОС"

На шоу "Голос" кипят нешуточные страсти. Борьба за исполнителей настолько накалилась, что наставники едва не переругались в эфире "Первого канала".

Ани Лорак. Фото: Кадр Первого канала

Один из певцов настолько понравился Басте и Шнуру, что они начали активно спорить, кому же должен достаться талант. Ани Лорак, также боровшаяся за исполнителя, не могла вставить и слова. Едва девушка начинала говорить, как ее перебивали.

ПЕРЕЖИВШАЯ ПОТРЯСЕНИЕ БЛЕДАНС ОКАЗАЛАСЬ В ИНВАЛИДНОМ КРЕСЛЕ

Эвелина Бледанс оказалась в клинике из-за потрясений, которые обрушились в последние недели на нее. "Я ведь для всех как обычно стойкий оловянный солдатик", – написала Бледанс (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Чуть позже Бледанс выложила новый пост, который шокировал народ. На снимке, размещенном в Instagram, артистка сидит в инвалидном кресле. Читайте об этом, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

ЛЕРУ КУДРЯВЦЕВУ ПАРАЛИЗОВАЛО ИЗ-ЗА СМЕРТИ ЛЮБИМОГО МУЖЧИНЫ

Лера Кудрявцева оплакивает Николая Караченцова, скончавшегося 26 октября. Телеведущая потеряла покой.

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Смерть актера выбила Кудрявцеву из колеи. Лера буквально парализована трагедией и не может думать ни о чем другом. "Как то уж сильно больно, весь день думаю о нем", – призналась телеведущая.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА СЕГОДНЯ, 27 ОКТЯБРЯ, ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ.

27 октября 2018, 18:49

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