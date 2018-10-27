"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
Истерика началась после выступления 27-летнего Шаэна Оганесяна из Санкт-Петербурга. Он исполнил композицию I’ve Got a Woman американского певца Рэя Чарльза.
После первой же пропетой строчки по красной кнопке ударил Баста. Сергей Шнуров и Ани Лорак подумали несколько секунд и тоже повернулись к певцу.
Как только молодой мужчина закончил выступление, члены жюри устроили переполох. Шнуров попросил певца представиться, и услышав, что конкурсант приехал из Санкт-Петербурга начал уговаривать его присоединиться к своей команде. Баста, явно возмущенный наглостью коллеги, перебивал Шнурова и приводил аргументы в пользу своей команды.
Когда у Басты закончились доводы, он заявил, что готов переехать в Северную столицу, ради удобства певца. Лидер "Ленинграда" после этого стал высмеивать коллегу и даже потребовал с рэпера расписку о переезде в Петербург.
Ани Лорак пыталась вмешаться в борьбу за вокалиста. Певица несколько раз начинала говорить о прекрасных данных Шаэна, но ее грубо перебивали Баста и Шнур, не давая вставить даже слово. "Вы немного не в себе, мне кажется", – заявила с обидой Лорак.
Оганесян смотрел на шоу членов жюри и лишь улыбался. Когда страсти улеглись певец сказал, что хочет работать с Сергеем Шнуровым.
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