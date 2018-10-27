Копия Королевой: Народ в шоке от 40-летней дочери Николаева

Старшая дочь Игоря Николаева Юлия отмечает 40-летие. Композитор отставил ей трогательное послание в Instagram.



"27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске родилась моя дочка, мой бриллиантик, мое солнышко Юлечка! Сегодня твой день, малыш, будь счастлива!" – написал музыкант (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Присоединилась к поздравлению и жена Николаева Юлия Проскурякова. "Ты наше солнышко, наша радость, наша гордость, наша опора и надежда..., а также добрый, душевный Человечек, преданная подруга, талантливая личность, которая сама пишет замечательные песни для себя и для других", – заявила певица.

При этом Проскурякова в своем поздравлении умудрилась выдать тайну личной жизни Николаевой. Оказывается, дочь композитора так и не обрела семейное счастье. "Я хочу пожелать тебе Счастья и здоровья прежде всего, успехов и удачи в твоей работе, встретить еще любовь всей твоей жизни и выйти за него замуж. стать мамой, если захочется и, конечно, не бояться мечтать, творить, писать и радоваться каждому дню", – отметила Юлия, прикрепив к поздравлению ссылку на страничку дочери Николаева в Instagram.

Пользователи, внимательно изучив снимки именинницы, пришли к выводу, что она очень сильно похожа на бывшую супругу Николаева. "Юлия – копия Наташи Королевой. Это очень странно", – написал в комментариях шокированный сходством поклонник композитора.