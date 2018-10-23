Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 октября 2018 года
Плачущая Максакова: Я вынуждена просить прощения
Оперная дива Мария Максакова, пережившая нападение на свою квартиру в Киеве, задумалась, что ее бывший муж Владимир Тюрин может быть непричастен к смерти Дениса Вороненкова. В таком случае она будет вынуждена попросить прощения у бывшего возлюбленного.
О своих переживаниях певица рассказала в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". Впрочем, в студии она не появилась, предпочитая общаться со зрителями из украинской столицы.
Жена отсудила сына у Кержакова после лечения в наркоклинике
Милана Тюльпанова одержала победу над своим мужем Алексакндром Кержаковым в суде. Она отсудила у футболиста сына.
Отметим, раньше девушку уличили в пристрастии к запрещенным веществам. Однако последние новости говорят о том, что красотка сумела избавиться от этого пагубного пристрастия.
"Там очень скрытная семья": Пресняков ошарашен тайной Пугачевой
Общественность ожидает, что Алла Пугачева отметит свое 70-летие с небывалым размахом. Однако, как выяснилось, некоторые члены ее собственной семьи о планах Примадонны не в курсе.
Владимир Пресняков – младший признался, что о запланированном сольном концерте узнал только из интернета. Он добавил, что с Аллой Пугачевой он видится не часто.
КамАЗ протаранил: муж Ани Лорак попал в массовую аварию
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который разбил сердце певице Ани Лорак и, судя по всему, совсем скоро станет ее уже бывшим мужем, попал в серьезную аварию в Киеве. В столкновении приняли учакстие сразу несколько автомобилей.
Впрочем, судя по всему, сам мужчина в ДТП не пострадал. Однако машину ему все же придется ремонтировать.
На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын
В программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ были показаны кадры с Химкинского кладбища, на которых близкие Дмитрия Марьянова пришли проведать его могилу. Среди них был и единственный сын актера Даниил.
О 22-летнем наследнике Марьянова журналисты знают немного. Он не публичный человек, а с почитателями таланта своего отца общается исключительно в социальных сетях, а не с помощью телеэкрана.
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