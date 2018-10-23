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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 октября 2018 года

Фото: Dni.Ru
У тех, кто следит за жизнью российских звезд может сложиться ощущение, что они живут по принципу "ни дня без скандала". Действительно, знаменитости вновь заставили говорить о себе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.
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Плачущая Максакова: Я вынуждена просить прощения

Оперная дива Мария Максакова, пережившая нападение на свою квартиру в Киеве, задумалась, что ее бывший муж Владимир Тюрин может быть непричастен к смерти Дениса Вороненкова. В таком случае она будет вынуждена попросить прощения у бывшего возлюбленного.

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

О своих переживаниях певица рассказала в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". Впрочем, в студии она не появилась, предпочитая общаться со зрителями из украинской столицы.

Жена отсудила сына у Кержакова после лечения в наркоклинике

Милана Тюльпанова одержала победу над своим мужем Алексакндром Кержаковым в суде. Она отсудила у футболиста сына.

Александр Кержаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov

Отметим, раньше девушку уличили в пристрастии к запрещенным веществам. Однако последние новости говорят о том, что красотка сумела избавиться от этого пагубного пристрастия.

"Там очень скрытная семья": Пресняков ошарашен тайной Пугачевой

Общественность ожидает, что Алла Пугачева отметит свое 70-летие с небывалым размахом. Однако, как выяснилось, некоторые члены ее собственной семьи о планах Примадонны не в курсе.

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Владимир Пресняков – младший признался, что о запланированном сольном концерте узнал только из интернета. Он добавил, что с Аллой Пугачевой он видится не часто.

КамАЗ протаранил: муж Ани Лорак попал в массовую аварию

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который разбил сердце певице Ани Лорак и, судя по всему, совсем скоро станет ее уже бывшим мужем, попал в серьезную аварию в Киеве. В столкновении приняли учакстие сразу несколько автомобилей.

Ани Лорак с мужем. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Впрочем, судя по всему, сам мужчина в ДТП не пострадал. Однако машину ему все же придется ремонтировать.

На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын

В программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ были показаны кадры с Химкинского кладбища, на которых близкие Дмитрия Марьянова пришли проведать его могилу. Среди них был и единственный сын актера Даниил.

Дмитрий Марьянов. Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Lukyanov

О 22-летнем наследнике Марьянова журналисты знают немного. Он не публичный человек, а с почитателями таланта своего отца общается исключительно в социальных сетях, а не с помощью телеэкрана.

Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 октября 2018 года, в разделе и специальных сюжетах

23 октября 2018, 19:48

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