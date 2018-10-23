Плачущая Максакова: Я вынуждена просить прощения

После нападения на квартиру Марии Максаковой та предположила, что ее экс-возлюбленный Владимир Тюрин непричастен к смерти Дениса Вороненкова. Если это будет доказано, артистка извинится перед ним.

Мария Максакова стала главной гостьей передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Нет, артистка не появилась в студии – она дала интервью, будучи в Киеве и Мюнхене. Примечательно, что во время разговора с журналистами телеканала "Россия 1" Мария узнала, что на ее квартиру напали неизвестные. Они сменили замки и потребовали покинуть помещение. На тот момент в апартаментах находились няня и маленький сын Марии Иван.

Вскоре Максакова вместе со съемочной группой из Мюнхена полетела обратно в Киев. Там певица обнаружила следы снятия отпечатков пальцев на дверях и спящего в кровати младшего наследника. К счастью, ни с ним, ни с няней ничего не случилось. Максакова сделала выводы. Она высказала уверенность, что к смерти ее мужа Дениса Вороненкова причастен вовсе не Владимир Тюрин, как она считала.

"Мне об этом сложно говорить, потому что это был худший из ударов. Я не знаю, что мне было тяжелее: осознать, что Дениса больше нет, или что к этому может быть причастен Володя. Поэтому был год или полтора года ада. Понятно, что я бы очень хотела, чтобы это было не так. Если будет доказано обратное, я буду вынуждена просить у него прощения. Но для этого должно быть что-то доказано", – объяснила со слезами Максакова.

Певица убеждена, что в этой истории есть злодей, который пользуется ситуацией. Она подозревает некого Дениса Панаитова. По мнению Максаковой, он в любом случае замешан, но надо доказать, что он причастен к убийству Вороненкова. Мария вкратце рассказала, что Панаитова ее муж считал другом. Именно он предложил паре переехать в Киев и остаться жить в его квартире. Однако не бесплатно. Аренда была огромной – восемь тысяч долларов в месяц. И тогда Панаитов предложил обмен на московскую квартиру, которую Максаковой подарил Вороненков. Певица подчеркнула, что столичные апартаменты в разы превышали стоимость киевской квартиры. В итоге Панаитов переписал на себя московскую жилплощадь стоимостью два миллиона долларов, не выплатив за нее Максаковой ни копейки. Мария подчеркнула, что право собственности перешло к Панаитову 22 марта, а 23 марта Вороненков был убит.

"Денис Панаитов каким-то образом причастен к убийству Дениса Вороненкова. У него прямой мотив и умысел. Я настаиваю, чтобы Денис Панаитов был допрошен по делу об убийстве Дениса Вороненкова!" – заявила Максакова, обращаясь к Следственному комитету.

В студии ток-шоу появился друг Панаитова, адвокат Вадим Лялин. Он пояснил, что Денис купил квартиру в "Москва-Сити" и предложил Марии поменяться квартирами, имея в виду другую квартиру – ту, что находится в центре столицы, на набережной. Лялин высказал мнение, что Максакова инсценировала нападение, чтобы не съезжать и не платить за квартиру.

В ходе передачи выяснилось, что у киевского жилья певицы появился новый хозяин, который и заявился в квартиру вместе с некими людьми. Кто он – пока не известно. Мария Максакова убеждена, что этот человек – лишь завершающий этап мошеннической схемы Дениса Панаитова.