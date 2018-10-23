Жена отсудила сына у Кержакова после лечения в наркоклинике

Милана Тюльпанова одержала первую победу над мужем Александром Кержаковым. Женщина, признавшаяся в пристрастии к запрещенным препаратам и прошедшая реабилитацию, отсудила у футболиста сына.

Как срочно сообщает Telegram-канал Super, Милана Тюльпанова отсудила у Александра Кержакова право на ребенка. Сегодня, 23 октября, в Санкт-Петербурге суд определил место жительства полуторагодовалого Артемия, пока идет бракоразводный процесс Миланы и Александра. Все это время мальчик будет находиться с матерью.

Напомним, минувшим летом доведенная до отчаяния Милана Тюльпанова записала видео, в котором рассказала, что Александр Кержаков не дает ей видеться с ребенком, и выложила ролик в Сеть. Футболист, в свою очередь, заявил, что его супруга наркозависимая и опасна для сына. Позднее Милана и сама созналась в своей зависимости. "Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила!" – объявила Милана. После того как Кержаков и Тюльпанова вылили друг на друга ушат грязи, им как-то удалось найти общий язык.

Милана даже прошла реабилитацию в Таиланде. Вернувшись в Россию, женщина объявила, что намерена развестись, забрать сына себе и подать на алименты. Милана пожалела, что послушала супруга и пошла на все его условия. Она до последнего надеялась, что он действует в ее интересах. Согласившись на сделку с мужем, она даже разругалась с родственниками. И в итоге осталась у разбитого корыта.

"Я признала все, что хотел Александр, отдала ему все, что он хотел, и полетела туда, куда он хотел. Я не слушала свою семью, в какой-то момент я даже отвернулась от них, я была как будто бы зомбирована этой слепой любовью к нему. А потом я осталась одна – не нужная никому, кроме своей семьи, семьи, от которой отказалась я, но которая не отказалась от меня. И в тот момент я поняла – хватит! Хватит просто быть марионеткой", – заявила Кержакова. Она отметила, что не будет подписывать бумаги, которые определяют место жительства ее ребенка с отцом, ведь в таком случае она потеряет сына навсегда.

