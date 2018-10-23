На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын

15 октября исполнился год со дня смерти Дмитрия Марьянова. Почтить память популярного артиста собрались его близкие, в том числе единственный сын Даниил.

В эфире передачи "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ появились кадры с Химкинского кладбища, где год назад похоронили Дмитрия Марьянова. Почтить память артиста пришли его близкие: отец Юрий Георгиевич, старший брат Михаил и единственный сын Даниил.

Мальчик появился на свет, когда Дмитрий Марьянов жил с моделью Ольгой Аносовой. Однако спустя два года они расстались. Тем не менее Дмитрий и Даниил продолжили общение. В передаче некая поклонница творчества Марьянова сообщила: "Говорит, что любит отца. Любил отца, почитал, уважал. Отец – то же самое". Более того, якобы незадолго до смерти Дмитрий и Даниил еще больше сблизились.

О 22-летнем наследнике Марьянова журналисты знают немного. Очевидно, что молодой мужчина очень похож на отца. И даже будто бы пошел по кинематографической стезе. По информации СМИ, сын Марьянова оканчивает институт, где учится на режиссера. Даниил – человек непубличный, с почитателями таланта своего отца он общается исключительно в социальных сетях.

В программе отмечалось, что вдова артиста Ксения Бик тоже посетила могилу, однако сделала это так, что не встретилась с его родственниками. В Сети и ток-шоу то и дело муссируется информация о том, что Марьянов хотел развестись с Бик, но не успел. А еще Ксению обвиняют в том, что она не обеспечила мужу уход и заботу.

На все эти россказни вдова артиста ответила жестко. На своей официальной страничке в соцсети Facebook она без экивоков написала: "Журношлюхи! Псевдодрузья! Псевдо-ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ!ПОШЛИ ВЫ ******! Снимайте свое дерьмо на говноканалах столько, сколько вам влезет в ваши дешевые проститутские задницы!!! Мне ваши помоечные слова – до одного места, УСЛЫШАЛИ?? Пишу, наверное, в первый и в последний раз официальное обращение! Верьте мне, лживые твари. Без "вистов" я вас не отпущу (стилистика, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".