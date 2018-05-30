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Шоу-бизнес

Молодая жена разочаровала Задорнова перед страшной смертью

Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Согласно последней воле Михаила Задорнова, его наследницами стали первая супруга Велта и вторая – Елена Бомбина. Говорят, в лучшем положении оказалась именно Велта, что очень не понравилось его вдове. По некоторой информации, такое решение Задорнова было связано с тем, что Елена могла разочаровать сатирика своим частым отсутствием.
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Прошло полгода с тех пор, как в ноябре 2017-го умер Михаил Задорнов. Прославленный сатирик подготовил два завещания. Немалую часть юморист оставил первой жене Велте, с которой был официально разведен. Авторские права на свои произведения Задорнов разделил между Велтой и второй супругой Еленой Бомбиной, которая была на 16 лет младше него.

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 Михаил Николаевич Задорнов

Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

Некая близкая подруга объяснила, почему артист поступил так, а не иначе. "Последние годы его отношения с Велтой стали даже лучше, чем со второй супругой. Велта Яновна очень рассудительная и мудрая женщина. Она родом из Риги, но сейчас живет в Москве", – сообщила собеседница. По ее словам, несмотря на то, что обе жены стали наследницами по завещанию, в лучшем положении, как это ни парадоксально, оказалась именно Велта.

"Авторские права – это ведь постоянный доход... Знаю реакцию обеих жен на открытые завещания. Велта была благодарна. А вот Елена – не очень. Она планировала получить все. Но Бомбиной остается то, что ей лично он купил в браке и оформил на нее. Конечно, ей хотелось быть полной наследницей духовного наследия писателя, самой все решать", – отметила приятельница Задорнова.

Женщина дала понять, что незадолго до смерти сатирик был разочарован женой. "Когда Задорнов в Германии лежал, Бомбина часто отлучалась "по делам". Михаил Николаевич это отметил, сказал об этом своей сестре. Были этакие звоночки... Я наблюдала за обеими на похоронах. Велта была убита горем. А Елена время от времени поправляла прическу, ей было важно, как она выглядит даже в такой трагический момент..." – цитирует своего информатора сайт "Комсомольская правда".

Почти полгода возле кровати Задорнова дежурили обе его жены, старшая сестра Людмила и единственная дочь Елена. Подруга сатирика рассказала со слов Людмилы, что перед смертью тот многое переосмыслил и осознал. Так, якобы он понял, насколько сильно обидел Велту, которая всегда вела себя безупречно.

"Перед смертью он со слезами на глазах впервые просил у нее прощения. Задорнов раньше никогда этого не делал... Он и сестре своей сказал: мол, я очень виноват перед Велтой, ты ее не оставляй одну. Возможно, лишь в конце жизни он понял, что так, как первая жена, его больше никто и не любил... Я наблюдала за их отношениями долгие годы. Михаил обращал внимание на красивых девушек, помогал им по жизни и в работе... Но Велта была женщиной всей его жизни", – сообщила подруга сатирика. По ее словам, Велта простила артиста.

Автор: Наталья Аряева30 мая 2018, 08:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Михаил Задорнов

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