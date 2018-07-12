"Он предал меня": бывшая жена о больном раком знаменитом актере

Бывшая супруга актера Андрея Гайдуляна Диана Очилова нарушила молчание. Женщина ответила на вопросы фанатов, переживавших за них.

Отношения Андрея Гайдуляна и Дианы Очиловой тянулись с 2010 года. Влюбленные то расходились, то воссоединялись. В 2016-м они сыграли красивую свадьбу за границей. Очилова поддерживала Гайдуляна, когда тот боролся с раком. А вскоре после того как состояние звезды сериалов "Универ" и "СашаТаня" улучшилось, семья распалась, просуществовав чуть больше года.

Бывшие супруги предпочитали не распространяться о причинах, но недавно Диана решила ответить на вопросы расстроенных фанатов. На своей странице в Instagram в Stories девушка предложила спросить у нее что-нибудь и пообещала ответить. Вопросы не заставили себя ждать.

Очилова призналась, что не скучает по семейной жизни: "Не за чем скучать о том, что умерло. Надо лишь благодарить за то прекрасное время. Он предал меня)) Он этого не хотел, так получилось (здесь далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)". При этом Диана не грустит. "Удивляюсь", – подчеркнула она.

Публикация от Диана Очилова (@diana_ochilova) 29 Июн 2018 в 10:57 PDT

"Это " Жизнь " как принято говорить в обществе )) Это мое ощущение и мое мнение ! Почему ? Как ? Зачем ? Не разгребеш ! По итогу – искренне прошу, желаю и уверенна! каждый должен быть счастлив) И у каждого оно свое ! Хочу ли я семьи , Да ! Верю ли я людям , Да ! По одному, всех не судят !" – заключила Диана.

Она дала понять, что не страдает в одиночестве. Бывшая супруга артиста обнародовала фотографию, на которой запечатлена с мужчиной, но лица его предпочла не показывать. На вопрос, хочет ли она детей, Очилова ответила коротко: "Да уже пора".

Напомним, что в июле 2015 года у Андрея Гайдуляна обнаружили лимфому. Популярный актер перенес несколько курсов химиотерапии и обследовался в Германии. В последнее время, по словам Андрея, его ничто не беспокоит, однако он регулярно проверяется во избежание рецидива.