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"Сразу стало очень страшно": знаменитый актер о смертельном диагнозе

Андрей Гайдулян. Фото: instagram.com/gaydulyan
В 2015 году звезде комедийных сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрею Гайдуляну поставили страшный диагноз "лимфома". Артист рассказал о том, как узнал о болезни, что почувствовал и как справился с недугом.
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Андрей Гайдулян находился в Кишиневе, когда узнал о своей смертельно опасной болезни. Причем, по словам артиста, он регулярно проезжал мимо онкологической поликлиники и с сожалением представлял, что ощущают люди, стоящие там в очередях. "На следующий день, когда получил результаты обследования, я стоял в той самой очереди", – сообщил актер.

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Вначале Андрей не мог поверить. что это все происходит с ним. Затем ему стало очень страшно. "На полном серьезе могу сказать, что тогда мне в голову пришла мысль, что на том свете собралась неплохая компания из интересных людей, лучшие из нас уже там. Конечно, в такие минуты все вокруг становится настоящим. Ты просто стоишь перед Богом и понимаешь, что вот здесь поступал хорошо, а тут плохо, перестаешь себя обманывать и начинаешь прямо смотреть на все вещи", – цитирует Гайдуляна Woman`s Day.

Актер старательно скрывал свой недуг от общественности, однако ушлые репортеры разнюхали, что к чему. Более того, журналисты приходили к актеру в палату и пытались снимать его скрытой камерой. "Я просил этого не делать, но он не унимался, пытался расспрашивать. Просто поросенок. Как можно столь бесцеремонно себя вести в такой момент?" – задал риторический вопрос артист.

Из-за пристального внимания СМИ Гайдулян уехал лечиться в Германию. По признанию актера, тогда он был совсем не мужественным. "Ежедневные нервные срывы, слезы, чего скрывать. Видел, как в больницах огромные мужики-спецназовцы ломались и плакали как девочки", – рассказал Андрей.

Однако в какой-то момент актер устал от своих истерик и начал "верить – во что бы то ни стало". А еще артист стал посещать церковь. "Это, безусловно, спасало, помогало. Наверное, в какой-то момент начал отчаянно верить, просить и молиться об исцелении", – поведал актер.

К счастью, Андрей смог победить рак. Болезнь изменила его. Он объяснил: "Я стал улучшенным собой. Хотелось бы в это верить. Я начал возвращаться к себе, перестал обманываться. Ты меняешься в корне, понимаешь, чего надо бояться, а чего нет. Все становится в жизни более конкретным, прямым. Ты определяешься в своих целях, намерениях".

Автор: Наталья Аряева19 сентября 2018, 09:43
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