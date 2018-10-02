"Лимфа скукоживается": народ поражен заявлением 56-летней Андреевой
Ведущая главной новостной передачи страны регулярно делится с подписчиками секретами красоты и вечной молодости. "Прислушаемся к биению сердца, оценим свое состояние, вспомним, что Моцарт целебен для здоровья, а тяжелый рок заставляет кровь и лимфу скукоживаться в непонятные козюльные узлы", – уверяет Андреева.
Правда, значения фразы "козюльные узлы" точно установить не удалось – в российской медицине нет термина. Но Кате по карману лучшие зарубежные эскулапы и клиники, возможно, это там она набралась мудрости.
"Молодым кажется, что энергия им не нужна. А когда становится нужна, то уже поздновато пить "Боржоми", если почки отказали. Поэтому надо слушать классику, ходить на эти концерты надо с младых лет", – считает Андреева. Хотя сама, судя по фотографиям в ее ленте, то в ресторане, то в спортзале, то в частном самолете, то на горных лыжах, то под водой с аквалангом... Даже интересно, когда она успевает работать, будучи одной из самых высокооплачиваемых сотрудниц Первого канала.
"Я открою вам еще один секрет молодости: звуки влияют на воду, а мы все на 90% состоим из воды. И если от крика клетка скукожилась, то от ноты Моцарта и других великих разгладилась и налилась силой", – заключила ведущая.
Поклонники поражены – не только тем, как выглядит Катя, но и тем, как она умеет интересно размышлять, какие заявления делать. Ведь это не то же самое, что читать с телесуфлера написанный редактором текст и водить в кадре головой из стороны в сторону.
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