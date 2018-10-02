"Лимфа скукоживается": народ поражен заявлением 56-летней Андреевой

Звезде программы "Время" на Первом канале Екатерине Андреевой скоро стукнет 57. Она, правда, уверяет, что моложе на самом деле, ну да не о том речь. Важнее, что она выглядит и скачет как горная лань. Листаешь ее страницу в Instagram и диву даешься – сегодня она в монастыре, завтра – на озере, потом – на яхте. Сербия, Греция, Черногория – Катя, как большая патриотка России, предпочитает беречь родную природу и отдыхать за границей.

прочитано 1558 раз