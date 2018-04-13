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Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста

Екатерина Андреева. Фото: пресс-служба «The Hollywood Reporter. Российское издание»
Теледива уверяет, что она намного моложе. И даже готова показать паспорт.
прочитано 7291 раз

Екатерина Андреева – одно из самых известных лиц Первого канала, на протяжении почти 20 лет бессменная ведущая новостной программы "Время". На экране выглядит вечно юной, но мало кто знает, сколько ей лет на самом деле.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Если верить открытым источникам, Андреевой уже 56. И всезнающая "Википедия", и журналисты пишут, что родилась она 27 ноября 1961 года – вскоре после XX Съезда КПСС, на котором была принята новая линия партии. И когда перед выборами Екатерина исчезла с экранов европейской части страны, во всех статьях подчеркивали предпенсионный возраст телезвезды.

"С Андреевой случилась настоящая истерика, – рассказал Dni.Ru близкий друг легендарной ведущей "Времени". – Она была взбешена. Ходила и кричала, что ей, мол, не 56 лет, что она намного моложе и может хоть сейчас показать паспорт. Я не знаю, сколько ей на самом деле, может, действительно, моложе на пару лет. Но ее дочери скоро стукнет 36, так что вряд ли самой Андреевой даже 50".

По Москве долго ходили слухи о том, что некоторые известные дивы при помощи Елены Батуриной, жены бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, выправили себе новые метрики. Среди прочих помолодевшими по документам считали Леру Кудрявцеву, Эвелину Хромченко, Машу Распутину и Екатерину Андрееву. Так ли это на самом деле – знают только они. А мы можем только предполагать, тем более что этикет запрещает говорить с дамой о возрасте. 

Автор: Иван Губкин13 апреля 2018, 20:12
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