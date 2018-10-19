Отправленная на Уй Толкалина удивила странным заявлением

Российская актриса Любовь Толкалина отправилась на гастроли в город Троицк Челябинской области и посетила реку Уй. Фотографию реки она разместила на своей странице в Instagram. Снимок артистка сопроводила странной подписью.

Звезда искренне восхищается видом реки, протекающей недалеко от Троицка. "Река Уй!!! Уй-река!!! уй и сильны же здесь духи... за рекой Казахстан.... эта река и есть граница... спасибо всем сердобольным, кто беспокоится о моих ногах...с ними все в порядке", – написала она. Однако затем решила прервать свои размышления и перешла на серьезную тему. "Что случилось в Керчи?" – спросила актриса у своих подписчиков. Возможно, Любовь Толкалина так увлекалась работой, что не успела прочитать последние новости.

Как оказалось, подписчиков ничуть не смутил вопрос звезды. Многие отметили красоту реки: "Красотища!", "Невероятная красота наших широт". Некоторые похвалили ее игру в новом спектакле: "Любовь! Спасибо за спектакль! Очень понравилось! Приезжайте еще! Отличные актеры", "Были на спектакле, очень понравилось. Спасибо, приезжайте еще! Как красиво Вы описали наш городок, хотя и мало видели".