Приспустившая трусы Толкалина взорвалась от скабрезных нападок

Любовь Толкалина в последнее время старается радовать мужскую аудиторию своего микроблога. Актриса все чаще стала выкладывать пикантные снимки.

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Любовь снова дала жару. Она продемонстрировала свою подтянутую фигуру на берегу живописного залива. Артистка в белой рубашке, едва прикрывающей грудь, и приспущенных трусах кокетливо позировала фотографу. Снимки, как водится, актриса опубликовала в Instagram.

"Ах!!! ангелы спешно шепчут мне в ухо....командуют -хватаем за Хвост этот день (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Толкалина под фото. Артистка запретила фолловерам высказывать свое мнение, закрыв возможность комментирования, но это не спасло ее от хейтеров.

Завистники упрекнули звезду в безнравственности, оставив скабрезные сообщения под другим постом. Любовь решила ответить критикам. "Выньте трусы из своей головы! Научитесь видеть прекрасное", — написала она, опубликовав на своей странице очень красивый снимок, сделанный фотографом Натальей Хариновой.

Примечательно, что 40-летняя Толкалина потрясающе выглядит для своих лет. Звезда российского кино может похвастаться стройными ногами, осиной талией, идеальным прессом и отсутствием целлюлита. Сложно поверить, что у Любови есть взрослая дочь.

Актриса много раз говорила, что ее внешний вид – это результат кропотливой работы. Она много времени уделяет физическим упражнениям – йоге и гимнастике.

Месяц назад Любовь показала пользователям кадры в стиле ню. Артистка, сидящая спиной к объективу, снята в поле – лицом к рассвету. Компанию ей составила другая голая женщина.

Как выяснилось, Толкалина и ее спутница разделись не просто так, а в честь летнего солнцестояния. Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников, поэтому артистке пришлось удалить его.