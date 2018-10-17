Шокированная оргией Бузова сбежала от ухажера

Поющей телеведущей Ольге Бузовой так и не удалось найти любовь. Победитель реалити-шоу разбил сердце звезде.



Денис Лебедев – 33-летний сыровар из Суздаля, как выяснилось, пришел на проект“Замуж за Бузову” не ради поиска второй половинки. Он пытался извлечь выгоду из общения с певицей.

В распоряжении журналистов попала переписка, в которой сыровар признается, что пришел на передачу, чтобы заработать деньги и прославиться. Денис даже воспользовался услугами некой компании, которая помогла ему создать образ богача.

После того, как эта информация попала в СМИ Лебедев заявил, что его оклеветали. Изданиям, которые опубликовали скриншот беседы он пригрозил судом.

Сама Бузова сначала долго молчала, а потом опубликовала в личном микроблоге огромный пост. Она рассказала, что после завершения шоу продолжила общаться с Денисом, и он ее совершенно обаял. По словам Ольги, она даже была с ним счастлива. Однако постепенно начали всплывать данные, на которые она пыталась не обращать внимания. Затем появились "прямые доказательства".

За неудавшуюся невесту заступилась младшая сестра Анна. Девушка попросила Лебедева держаться подальше от их семьи. Якобы Ольга узнала об ухажере страшные вещи, и поэтому сбежала.

"Чего-то ты забыл искренние чувства, которые испытываешь к Оле самой Оле сказать… а, точно, это ж не важно! Важно здесь, перед публикой… кстати, Фоме спасибо за такой текст, он очень правдоподобный, я б даже поверила, если б не знала какое днище ты… забыл объяснить – руку на женщину поднимать – это норма? И почему всякие там Линды просыпаются с тобой и не помнят о том, что ты с ними делал? Помнят только, что твое тело создано для любви… ты случаем не подкидываешь им запрещенные препараты? Бог тебе судья продолжай врать, наркоманить, устраивать оргии, одалживать деньги под проект "Бузова", но только подальше от нас..." – написала Анна на странице Дениса.