"Невыносимо мерзко": сраженная Бузова выступила с заявлением
"Простите, что пропала. Сложно. Я здесь. Вы хотите знать правду?" – обратилась к многочисленным подписчикам своего аккаунта в Instagram Ольга Бузова. Поющая ведущая выложила фотографию, сделанную во время финала шоу "Замуж за Бузову". Тем самым Ольга дала понять, о чем пойдет речь в ее многословном посте.
"Все, что происходило для меня было не шоу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)! Возможно, именно поэтому я попала под влияние человека, который оказался не таким, каким я его видела сквозь призму своей влюбленности. Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал еще никто..." – призналась Бузова.
Она рассказала, что после завершения шоу продолжила общаться с Денисом, и он ее совершенно обаял. По словам Ольги, она даже была с ним счастлива. Однако постепенно начали всплывать данные, на которые она пыталась не обращать внимания. Затем появились "прямые доказательства".
"На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует предает и продает!" – жестко заявила Ольга.
Когда все вскрылось, у нее с победителем шоу "Замуж за Бузову" состоялся "очень сложный разговор". По ее словам, Денис подтвердил все факты переписок. "Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещенных препаратов!" – заключила Бузова.
Сейчас Ольге "невыносимо мерзко". "Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле! Я просто не понимаю, как такое вообще возможно! Бог тебе судья. Я продолжаю жить и идти дальше. Всем желаю добра и настоящего счастья. Будьте бдительны! Не повторяйте моих ошибок. Ваша Оля", – завершила пост незадачливая невеста из шоу "Замуж за Бузову".
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