"Невыносимо мерзко": сраженная Бузова выступила с заявлением

Едва возникли предпосылки к тому, что Денис Лебедев станет победителем шоу "Замуж за Бузову", в Сети с подозрительной быстротой и обилием стала появляться компрометирующая его информация. Согласно ей, Денис Лебедев альфонс, изменник и имеет слабость к запрещенным препаратам. На эту тему высказалась и Ольга Бузова.

"Простите, что пропала. Сложно. Я здесь. Вы хотите знать правду?" – обратилась к многочисленным подписчикам своего аккаунта в Instagram Ольга Бузова. Поющая ведущая выложила фотографию, сделанную во время финала шоу "Замуж за Бузову" . Тем самым Ольга дала понять, о чем пойдет речь в ее многословном посте.

"Все, что происходило для меня было не шоу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)! Возможно, именно поэтому я попала под влияние человека, который оказался не таким, каким я его видела сквозь призму своей влюбленности. Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал еще никто..." – призналась Бузова.

Она рассказала, что после завершения шоу продолжила общаться с Денисом, и он ее совершенно обаял. По словам Ольги, она даже была с ним счастлива. Однако постепенно начали всплывать данные, на которые она пыталась не обращать внимания. Затем появились "прямые доказательства".

"На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует предает и продает!" – жестко заявила Ольга.

Когда все вскрылось, у нее с победителем шоу "Замуж за Бузову" состоялся "очень сложный разговор". По ее словам, Денис подтвердил все факты переписок. "Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещенных препаратов!" – заключила Бузова.