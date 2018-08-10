"Сердце кровью обливается": Костенко о страданиях маленькой дочери

Дочь футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко отметила свою первую важную дату. Милане исполнился один месяц.

В честь радостного события Анастасия опубликовала в своем Instagram снимок с маленькой девочкой на руках. Отметим, что родители все еще скрывают лицо ребенка от посторонних глаз. Модель рассказала, что возила девочку в больницу не плановую проверку, и все оказалось как нельзя лучше.

"Вот уже нашей доченьке и месяц😍❤️! А я до сих пор не верю, что со мной случилось чудо и родилась малышка такой, какой я себе ее и представляла😍 Сегодня были в клинике, все, слава Богу, замечательно! Сдали анализы и сделали прививку. Ох, это для меня самое сложное в жизни, у меня сердце кровью обливается, когда она плачет из-за уколов и забора крови😭 Когда с сестренками ходила – тоже самое было. У кого так? И да, наша барышня будет высокой😅🙏🏻💞 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Костенко под фото.

Напомним, что Анастасия Костенко 10 июля подарила Дмитрию Тарасову дочь. Малышка появилась на свет в престижном роддоме "Лапино", где рожали многие представительницы отечественного шоу-бизнеса.

Тарасов очень серьезно отнесся к роли отца. Он во всем помогает жене. Родители малышки никого не подпускают к наследнице, делают все сами: кормят, пеленают, стирают пеленки.

Правда сейчас модели приходится одной справляться с малюткой. Футболист подписал контракт с "Локомотивом" и уехал на сборы. Добавим, для Анастасии это первый опыт материнства, а вот у Дмитрия уже есть дочь от первого брака Ангелина-Анна, которую спортсмену родила его первая супруга Оксана Пономаренко.