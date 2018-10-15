Объявившаяся жена пригрозила Тарасову тюрьмой

В очередной скандал с футболистами угодил Дмитрий Тарасов. Как оказалось, игрок "Локомотива" задолжал более 15 миллионов рублей по алиментам, и теперь ему грозят тюрьма и лишение родительских прав.

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