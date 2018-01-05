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Юлию Началову жестко высмеяли за странное фото

Юлия Началова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Юлия Началова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со съемок праздничной программы на НТВ. Впрочем, подписчики обратили больше внимания не на саму певицу, а на задний фон снимка.
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Перед поклонниками Юлия Началова предстала в роскошном серебристом платье и в накидке из белого меха. Внимательные подписчики тут же нашли признаки фотомонтажа на снимке, чем и поспешили поделиться с другими пользователями Сети.

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Они обратили внимание на загадочный изгиб двери за спиной певицы, словно она при помощи специальной программы пыталась придать своей талии большую стройность. Не менее странно выглядит и дверь плечом Юлии Началовой. Судя по всему, певица изрядно потрудилась над приданием себе более изящных форм на фото. Этот казус стал причиной жестких насмешек со стороны комментаторов.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)

"Горячая женщина-аж дверь и стены плавятся🔥😭 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Либо меня мажет либо двери и вправду гнуться 🤦🏾‍♀️", "Задний фон – огонь! 🔥", – развеселились подписчики певицы.

Впрочем, нашлись и те, кто либо не заметил фотошопа, либо не придал ему значения, сосредоточившись на новом образе и наряде Юлии Началовой. Нашлись даже те, кто посоветовал ей еще больше корректировать свои снимки при помощи специальных программ. "Надо локоток фотошопить", – заметил один из комментаторов. Ему напомнили, что певица страдает от подагры.

Напомним, не так давно Юлия Началова попала в скандал из-за "странного вождения". Сотрудники ДПС остановили Lexus, за рулем которого сидела певица, обратив внимание на подозрительную траекторию движения автомобиля. Проходить медицинское освидетельствование она отказалась.

Автор: Геннадий Куприянов5 января 2018, 14:49

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