Юлия Началова оскандалилась в Италии

Юлия Началова попала в неприятную ситуацию. Она не только случайно оказалась в другой стране, так еще и довела до истерики незнакомую женщину.

Однажды Юлия Началова так сильно заблудилась, что случайно попала в другую страну. Все началось с того, что певица поехала на день рождения к своей коллеге по сцене, исполнительнице Ирине Салтыковой в Монако.

"Со мной была моя подруга Лена. В аэропорту мы решили арендовать машину. Едем-едем, поем песни, снимаем красивые виды. Добрались до заправки и вдруг понимаем, что там все разговаривают по-итальянски. Оказалось, что мы на сто километров упилили в Италию. Как назло, у меня разрядился к этому времени телефон", – начала свой рассказ Юлия Началова.

Певица оказалась в центре скандала, когда всего-навсего хотела посетить туалет. "На заправке я захотела сходить в известную комнату – умыться, помыть ручки. Но случайно вошла не в ту дверь. Заорала сигнализация, моментально приехала полиция. Был какой-то кошмар! Тетка, которая работала на этой заправке, начала истерить, остановили торговлю..." – цитирует популярную исполнительницу "Собеседник".

С трудом, но Юлия вместе с подругой Еленой смогли, наконец, покинуть заправочную станцию в Италии. "Выбирались из этого места мы тоже феерично. Остановили дальнобойщика, который знал, как добраться в Монако. Он нам нарисовал путь. В общем, мы приехали в наш пункт назначения только поздно ночью", – завершила рассказ Началова.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) Июл 20 2017 в 5:17 PDT

Отметим, что сейчас Юлия путешествует по России. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица выложила фотографии, на которых запечатлена не только она, но и ее дочь Вера Алдонина и отец. Судя по геолокации, Началова посетила Воронеж.