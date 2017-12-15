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Оскандалившаяся Началова озадачила народ странным видео

Юлия Началова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Юлия Началова прокомментировала скандал, который возник вследствие ее задержания сотрудниками ДПС в результате "странного вождения". Певица обнародовала видео, где запечатлела себя поющей о том, что "вообще никому" не дует, на что народ отреагировал предположениями, что Юлия находится под воздействием неких веществ.

Продолжение: Сестра обнародовала фото Фриске после важного открытия
прочитано 3513 раз

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Началова обнародовала новое видео. В ролике певица, сидящая в автомобиле (непонятно, за рулем или нет), поет песню. "Я не дую в прибор инспектора, я вообще никому не дую, я не дую в прибор инспектора, где найдешь ты еще такую", – исполнила Началова. Публикацию певица сопроводила таким текстом: "Утром в газете – вечером в куплете )) 😂👌🏻❤️ Всем хорошего настроения ❤️❤️❤️ у кого есть чувство юмора, тот поймет ))"

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикации. Одни поддержали Началову, другие высказались критически. Более того, по мнению некоторых особо наблюдательных пользователей, популярная исполнительница в ролике ведет себя "странно" и "подозрительно". А кто-то и вовсе предположил, что Началова находится под воздействием неких веществ.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)

"странное видео... понятно что дело в скандале с вождением... кому что хочет доказать... люди и так все поняли...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Стала похожа на тетку лет 45", "Накачалась наркотой , похоже, что ж жизнь не складывается, семьи нет", "Под кайфом что-ли?🤔", "у нее "стеклянные" глаза от бухла и кокса", "На видео же хорошо видно, что навеселе. Несмотря на талант", – высказали свое мнение подписчики.

Напомним, несколько дней назад Юлия Началова попала в скандал. Ее задержали на дороге за странное вождение. По предварительным данным, сотрудники ГИБДД заинтересовались элитным автомобилем Lexus, когда увидели, что он движется по несколько необычной траектории. За рулем иномарки оказалась известная певица Юлия Началова.

Алкоголем от исполнительницы не пахло, сообщил Telegram-канал Mash. Тем не менее, по неизвестным причинам Началова отказалась проходить медицинское освидетельствование как на месте, так и в кабинете нарколога. Певицу отстранили от управления автомобилем. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до полутора лет

Автор: Наталья Аряева15 декабря 2017, 11:55

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