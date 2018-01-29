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Шоу-бизнес

Малахов выдал сенсационные данные об изнасиловании Шурыгиной

Андрей Малахов и Диана Шурыгина. Фото: Dni.Ru
Андрей Малахов продолжает следить за скандалом, развернувшемся после нескольких выпусков обсуждений на шоу "Пусть говорят" изнасилования на тот момент несовершеннолетней Дианы Шурыгиной. Телеведущий провел собственное расследование и поделился его сенсационными итогами.
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Андрей Малахов признался, что ему трудно сохранять нейтралитет. "Я вижу, как мне доверяют мама и сестра бывшего арестанта. Да и то, что первое телевизионное интервью после выхода из колонии Сергей дал именно моей программе, говорит о многом. А своеобразного поведения пострадавшей девушки я до сих пор не понимаю. Но я журналист, и не могу раздавать эмоциональные оценки, поэтому сейчас выношу на ваш суд новые факты и свидетельства", – предварил итоги своего расследования Малахов.

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 Изнасилование Дианы Шурыгиной

Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Так, шоумен выяснил, что обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной Сергей Семенов, несмотря на то, что выпущен по УДО, на самом деле несвободен. Полтора года парень должен ходить с электронным браслетом. Так как он прописан в деревенском доме своей бабушки, Сергей может свободно передвигаться только в пределах местных окрестностей. Также 21-летний Семенов не имеет возможности ни восстановиться в институте, ни устроиться на работу.

Молодой человек может в любой момент снова оказаться за решеткой. Дело в том, что внучка актера Олега Стриженова Александра Холошина собирает подписи, чтобы его вернули в тюрьму. Зато старшая сестра Семенова Екатерина хочет обратиться в Европейский суд, чтобы его судимость аннулировали. Екатерина утверждает, что Диана Шурыгина должна быть наказана за клевету.

А самое интересное – рассказ подруги Сергея Семенова Анастасии Кулакевич, которая была на той самой вечеринке, когда якобы произошло изнасилование. Девушка заявила, что стала нечаянной свидетельницей интимной близости Дианы и Сергея. Анастасия намекнула, что секс происходил по обоюдному желанию.

"Я случайно заглянула в комнату – не знала, что там кто-то есть, и увидела, как Диана и Сергей занимаются сексом, при этом он лежал на кровати, а она была сверху и сама проявляла активность. Трудно предположить, что Диану кто-то насиловал таким образом. Потом приехал ее отец, и я лично наблюдала, как он ударил дочь по лицу, посадил в машину и увез. А потом эти побои приписали Сергею", – цитирует Анастасию Кулакевич StarHit.

Автор: Наталья Аряева29 января 2018, 09:35

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