Внук Пугачевой воспользовался Шурыгиной после секс-скандала

Никита Пресняков не смог сдержаться и высказал свое мнение относительно популярности дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной. Певец сделал о ней видео, однако пользователи Сети обвинили Никиту в том, что он пиарится за счет звезды "Пусть говорят".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Никита Пресняков опубликовал ролик о Диане Шурыгиной. Сюжет его весьма прост: внук Аллы Пугачевой смотрит телевизор, и там показывают Диану Шурыгину. Затем он включает смартфон, а там новости про Диану Шурыгину. Никита листает странички в интернете – и везде одна Диана (впрочем, кое-где мелькает ее насильник Сергей Семенов).

В итоге Пресняков берет чемодан, кидает туда трусы и носки, своего четвероногого питомца – белого шпица, садится в такси и уезжает. Уезжает далеко – в космос. На этом видео заканчивается. "Я уехал... Спасибо 🖐🏻", – коротко подписал ролик Пресняков. Тем самым певец дал понять, что информация о Диане Шурыгиной ему порядком наскучила.

Подписчики немедленно отреагировали на публикацию Преснякова. Нашлись те, кто обрушился на Никиту с критикой. Дескать, таким изощренным образом внук Аллы Пугачевой пиарится на дважды изнасилованной звезде "Пусть говорят". "да все понятно никитос решил тоже воспользоваться дианочкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Че пропиариться решил???", "и этот туда же. популярность шуры не дает покоя)))", "Не к лицу хоть и никакому артисту, но все-таки члену известного семейства опускаться до комментариев в адрес быдла и его сомнительной популярности, можно подумать, зависть..." – высказались пользователи Сети.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Янв 24, 2018 at 2:05 PST

В основном же фанаты поддержали Преснякова и нашли клип забавным. "Достала эта пошлость!", "Да , интриганка еще та", "Еще и про Бузову можно 😀👍", "Крутое видео Никита 💣💣💣🤣🤣🤣это то чем сейчас полнится телеэфиры, интернет и СМИ... Проституция процветает как в старые добрые времена... это стало модно и обсуждаемо... Шурыгина,Бузова тому примеры....", "Ради такого и лайка не жалко 🤣❤️", "Прикольное видио 👍🏼" – прокомментировали поклонники.