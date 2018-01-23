Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить

У Ксении Бородиной лопнуло терпение. Когда многочисленные подписчики посоветовали ей отучить младшую дочь от соски, ведущая "Дома-2" жестко ответила.

В конце декабря Ксения Бородина отметила двухлетие младшей дочери Теоны, которую родила в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Сейчас телеведущая находится на Сейшельских островах, куда захватила мужа и двух наследниц.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения с завидной регулярностью публикует фотографии девочек. Умилительные комментарии подписчиков разбавляют высказывания пользователей, настоятельно рекомендующих Бородиной отучить младшую дочь от соски. Дескать, девочка уже большая.

В итоге терпение Ксении лопнуло. "Девочки, я Советы раздавать не люблю, просто когда меня что-то спрашивают, как публичного человека, как блогера, как просто Маму и хотят чтобы я высказала свое мнение я могу, навязывать его не буду. Если вы насильно убрали соску у своего ребенка ваше право, также как и ваше право воспитывать его как хотите (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – начала свой пространный пост Бородина.

Далее телеведущая объяснила, почему не отучает двухлетнюю Тею от любимого многими детьми аксессуара. "При том что я строгая мама, я никогда в жизни не отниму у своего ребенка , то что ему дорого. И хватит писать чушь про речь и зубы, это полный бред!! Чушь!!! Ничем не доказана! У вас сомнения по поводу речи Теи?!))) смешно! Она в год начала говорить , поэтому этот довод идиотский!" – заключила Ксения.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Янв 19, 2018 at 1:13 PST

Затем звезда "Дома-2" сообщила, что старшая дочь Маруся отказалась от соски в два месяца, а вот Тея ее любит. "Это ее успокаивает, хотя она вообще практически не плачет, но когда идет спать или ее что-то беспокоит, или капризничает и хочет успокоиться, она просит сосу и ей отказа нет! Нельзя забирать насильно , то к чему привык ребенок и не готов расстаться !" – объяснила Бородина.

В заключение Ксения напомнила особо волнующимся подписчикам, что взрослых людей, сосущих детскую соску, не бывает. "Поэтому когда надо будет, тогда она сама ее выкинет , умейте воспитывать детей, а не уродовать психику! И еще , если бы была такая возможность, некоторым советчикам, я бы сама порекомендовала сосать соску, в вашем случае, иногда лучше сосать , чем говорить 💋💋💋💋 накипело 😂" – завершила свой пост телеведущая.