Солнцев пнул "силиконовую" Жужу из "Дома-2"

По мнению шоумена, Катя – пустышка, которую быстро забудут. Она была не на своем месте.

Катя Жужа с 2011 года была участницей скандального телепроекта "Дом-2". Последние годы она работала ведущей шоу. Девушка несколько раз пыталась построить отношения с парнями на телестройке, но так и не смогла наладить личную жизнь. В итоге свою судьбу она встретила за периметром и решила покинуть программу.

"Эта работа отнимала у меня много времени из-за поездок на Сейшелы. У меня есть дочка, появился серьезный мужчина. Неделю назад он сказал: "Все, хватит! Налеталась! Проводи время с семьей, а не на работе". Любая женщина меня поймет – я выбрала любовь", – объяснила телеведущая.

А вот бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев уверен, что дело вовсе не в прихоти состоятельного возлюбленного и не в желании стать примерной женой и мамой. "Я давно не являюсь зрителем "Дома-2", но в курсе всех дел, которые там происходят, – заверил шоумен Dni.Ru. – И, по-моему, уход Жужи – это очень хороший сигнал. Ведь изначально ее появление на шоу выглядело как попытка продюсеров заменить искусственными сиськами смысл. Жужа – она же ни уму, ни сердцу. В ней нет ни прикола, ни угара. А в этот проект – тем более на должность ведущих – надо брать людей, способных переживать, готовых к эмпатии, сочувствию".

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Ноя 26, 2017 at 12:32 PST

"То, что Жужа ушла, – потеря небольшая, – считает Рустам. – Скатертью дорога! Для нее это шоу было возможностью себя подороже продать, она не переживала за проект. Поэтому пусть катится куда подальше со своими сиськами! Ее все очень скоро забудут".