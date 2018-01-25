В тупике: Тарасов вернется к Бузовой

В СМИ появилась информация о скором воссоединении Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. По слухам, положение футболиста весьма шаткое.

Дмитрий Тарасов находится на сборах в Испании, однако специалисты не дают ему больших шансов на успех. По футбольным меркам, спортсмен уже не молод и не отличается впечатляющими профессиональными результатами. Московский клуб "Локомотив" вряд ли продлит контракт с бывшим мужем Ольги Бузовой, отмечает деловая газета "Взгляд".

Издание ссылается на СМИ, которые утверждают, что карьера Тарасова зашла в тупик, и у него есть два способа исправить незавидное финансовое положение. "Придется либо заняться частным бизнесом, либо, как шутят многие хейтеры, вернуться к богатой Ольге Бузовой", – сообщает ресурс со ссылкой на "Интересное в Сети".

О том, что у Дмитрия начались проблемы с деньгами, говорят действия его новоиспеченной супруги Анастасии. На своей официальной странице в соцсети Instagram она стала часто публиковать рекламные посты, хотя раньше за ней такого почти не наблюдалось.

Многие поклонники и журналисты помнят фотографию, на которой крупным планом запечатлено обручальное кольцо избранницы футболиста – в коробке с названием бренда. Злопыхатели утверждали, что Тарасов здорово сэкономил на украшении за счет рекламы. Вероятно, предположили пользователи, уже тогда спортсмен переживал финансовые трудности.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 23, 2018 at 5:36 PST

По другой версии, речь идет о банальной жадности Дмитрия. Фанаты Бузовой никак не могут забыть, что в свое время пара заключила брачный контракт, по которому в случае развода Ольга оставалась ни с чем. Девушка была так влюблена, что согласилась подписать бумагу с драконовскими условиями.